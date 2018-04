Duas cenas merecem destaque na vitória do Miami Heat sobre o Indiana Pacers na quinta partida da série da final da Conferência Leste.

A primeira teve LeBron James como protagonista e aconteceu pouco antes da partida começar. O ala aparece na imagem ensandecido, cobrando os companheiros, proferindo até alguns palavrões.

A outra foi o semblante dos jogadores do Indiana ao final do jogo no AmericanAirlines Arena, com o placar de 90 a 79. A equipe acusou o golpe depois de sentir que poderia ter vencido o quinto jogo.

A leitura que faço das cenas: o Miami Heat já está na final da NBA. LeBron assumiu o papel de líder da equipe e, com certeza, o atual campeão vai vencer o sexto jogo, sábado, no Bankers Life Fieldhouse, em Indianápolis.

Em relação ao jogo de quinta-feira à noite, o Miami sofreu nos dois primeiros períodos para conter o ataque do Indiana e foi para o intervalo perdendo por quatro pontos: 44 a 40. A reação veio no terceiro quarto, quando fez 30 a 13, abrindo uma vantagem que foi administrada até o final.

LeBron, claro, foi o destaque ao anotar 30 pontos, além de amealhar oito rebotes e distribuir seis assistências. “Não podemos jogar apenas com o nosso talento. Temos que jogar com garra, vontade e personalidade…”, afirmou o MVP da temporada regular.

O coadjuvante Udonis Haslem também teve uma boa produção ofensiva, com 16 pontos. Mario Chalmers fez 12 pontos, enquanto Dwyane Wade somou dez e Chris Bosh, apenas sete.