Muita emoção na definição dos semifinalistas do NBB

O Flamengo varreu o Paulistano por 3 a 0 e se garantiu na semifinal do NBB. As outras três séries serão definidas apenas no quinto e derradeiro jogo.

Vamos começar com Pinheiros e Uberlândia. Em uma série atípica, em que o fator casa foi jogado pela janela, os mineiros terão de mudar esta escrita para se classificarem. A partida decisiva será nesta quinta-feira, às 20h, no Ginásio Sabiazinho.

A aposta do técnico Hélio Rubens será no trabalho de garrafão (Cipolini e Gruber estiveram muito bem no quarto jogo) e em uma boa performance do norte-americano Robert Day. A dupla de armadores – Valtinho e Roby Collum – também serão importantes para conter Shamell e Joe Smith.

Já Cláudio Mortari terá de torcer para que sua tática um tanto quando suicida funcionar desta vez. Os arremessos da linha de três pontos precisam ser mais equilibrados e certeiros. A bola precisa cair como nos jogos 2 e 3 para o Pinheiros avançar.

Nas outras duas séries, o fator casa está sendo respeitado. São José, em seu ginásio, o Lineu de Moura, atropelou o Brasília duas vezes. O atual campeão respondeu na mesma moeda nas partidas no ginásio Nilson Nelson. Agora o quinto jogo será novamente no Distrito Federal, quinta-feira, às 19h. Ou seja, os brasilienses devem se classificar.

Por fim, Bauru e Franca jogam na sexta-feira, às 21h, no Panela de Pressão. A série tem sido bastante tensa, principalmente depois que o norte-americano Jeff Agba, que estava suspenso por uma jogada em que lesionou Jhontan Luz, foi liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva para jogar o quarto jogo. Ele foi suspenso novamente na terça-feira, mas ainda cabe recurso.

Com ou sem Jeff Agba, o quinto jogo promete, com vantagem para Bauru por jogar em casa, diante de sua fanática torcida. Apesar disso, eu vou apostar em uma vitória apertada de Franca.

As semifinais do NBB, para mim, serão entre Flamengo e Pinheiros e Brasília e Franca. Em quem vocês apostam?