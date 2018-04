MVP LeBron James fez a diferença para o Miami

LeBron James, muitas vezes, foi acusado de se omitir em momentos decisivos ou quase sempre falhar quando precisava vencer uma partida na última jogada. Mas isso faz parte de uma outra etapa da carreira do ala do Miami Heat que ficou para trás. E o Indiana Pacers descobriu o peso de ter de enfrentar um jogador de sua envergadura na noite de quarta-feira.

A jovem e talentosa equipe do técnico Frank Vogel teve uma boa atuação na American Airlines Arena, liderou boa parte do primeiro jogo da final da Conferência Leste, esteve perto de vencer na prorrogação, mas, no último lance, o MVP decidiu.

Um rápido resumo do ocorrido nos segundos finais da prorrogação para quem não pôde acompanhar.

LeBron anota dois pontos e deixa o Miami Heat em vantagem restando 10s8 no cronômetro: 101 a 99. Posse de bola para o Indiana, e Dwyane Wade comete falta em Paul George na linha de três com 2s2 no relógio. O ala do Pacers acerta os três lances livres e vira o placar:102 a 101. O MVP recebe bola de Shane Battier, rompe o garrafão (Paul George ficou na saudade) e vence o jogo com uma bandeja de mão esquerda.

“A jogada foi trabalho de toda a equipe. Sabia que receberia bem a bola, como me entregou o Shane (Battier), e teria tempo suficiente para conseguir a cesta”, afirmou LeBron.

E o MVP não apareceu apenas na última jogada. LeBron anotou um triplo-duplo na partida, com 30 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. O ala deu ainda três tocos.

Dwyane Wade e Chris Bosh também deram sua parcela de contribuição, com 19 e 17 pontos, respectivamente. O reserva Chris Andersen foi outro que teve boa atuação, com 16 pontos (100% de aproveitamento, com sete de sete), além de cinco rebotes.

O segundo jogo da final da Conferência Leste será na sexta-feira, novamente na American Airlines Arena, na Flórida.

Confira os melhores momentos da vitória do Miami sobre o Indiana: