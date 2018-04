Não há limites para LeBron James

Escrever sobre LeBron James é chover no molhado. Realmente não há limites para o astro do Miami Heat. Na fácil vitória sobre o Golden State Warriors por 92 a 75 na noite de quarta-feira, o ala alcançou outros dois recordes.

Ao anotar 25 pontos, LeBron chegou aos 20 mil pontos na NBA e se tornou o mais jovem da história a atingir a marca. O recorde era de Kobe Bryant, com 29 anos e 122 dias. O ala do Heat alcançou o feito com 28 anos e 17 dias.

Além disso, com 10 assistências contra os Warriors, ele alcançou 5 mil passes para cestas na liga e se tornou também o mais jovem na história da NBA a somar 20 mil pontos, 5 mil rebotes e 5 mil assistências.

“Isso significa tudo. Significa muito para mim. Eu tento dar tudo em um jogo, e felizmente tem dado certo”, afirmou LeBron.

Vale lembrar que LeBron foi campeão pela primeira vez na temporada passada e foi eleito o melhor jogador das finais contra o Oklahoma City Thunder.

O ala conquistou ainda três vezes o prêmio de MVP (Most Valuable Player) da temporada regular, foi eleito o melhor novato em sua temporada de estreia em 2003/2004, foi o cestinha da liga uma vez, participou oito vezes do All-Star Game, sendo eleito duas vezes o MVP da partida, além de ter duas medalhas de ouro olímpicas (Pequim-2008 e Londres-2012).

Outro detalhe: LeBron se tornou um jogador completo, com uma amadurecimento impressionante dentro e fora de quadra após ser criticado pela postura da derrota para o Dallas Mavericks na final da NBA.

O trabalho que fez com Hakeem Olajuwon, um dos maiores jogadores da história do basquete, serviu para ele enriquecer o seu jogo e, principalmente, melhorar sua cabeça.

Por tudo isso, apesar de não acreditar que um dia ele possa voltar ao Cleveland Cavaliers, não duvido que ele possa voltar para o ex-time e conquistar o título que perdeu para o San Antonio Spurs na temporada de 2006-2007. Não há limites para LeBron.

Confira os melhores momentos da partida em que LeBron bateu os recordes: