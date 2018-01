Nigéria é o quarto país garantido na Rio-2016

O continente africano conheceu o representante nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Nigéria superou Angola por 74 a 65 na final do AfroBasket, na Tunísia, e se garantiu no torneio de basquete masculino. Agora são quatro países classificados para 2016: Brasil (país-sede), Estados Unidos (campeão mundial), Austrália (vencedor da Oceania), além dos nigerianos.

O destaque da decisão foi Chamberlain Oguchi. O ala do Anwil Wloclawek, da Polônia, liderou o ataque contra os angolanos e anotou 19 pontos. Nascido no Texas e naturalizado nigeriano, ele registrou 16,6 pontos e 3,3 rebotes de média e foi eleito o MVP (Jogador mais valioso) da competição.

Al-Farouq Aminu, único da equipe que atua na NBA, também se destacou. O ala do Portland Trail Blazers terminou o AfroBasket com 12 pontos, 5,4 rebotes e 2,3 assistências de média. Já Shane Lawal, que foi contratado recentemente pelo Barcelona, fechou com 9,3 pontos, nove rebotes e três assistências por jogo.

A vaga garante o emprego do técnico William Voigt. Ele foi contratado com o objetivo de levar o país aos Jogos Olímpicos, em um acordo apenas até setembro. Antes de se tornar o comandante da seleção nigeriana, o norte-americano foi treinador e gerente geral do Bakersfield Jam, equipe da D’League (Liga de Desenvolvimento) da NBA, sendo campeão na temporada 2012-2013.



Com quatro países garantidos ainda restam oito vagas para a Olimpíada.

Os dois próximos classificados vão sair da Copa América. A competição, que que começou nesta segunda-feira e vai até 12 de setembro, acontece na Cidade do México, capital mexicana. São dez seleções na disputa, incluindo o Brasil. A seleção de Rubén Magnano participa, mesmo com vaga assegurada.

A EuroBasket concede mais dois lugares na Rio-2016. A competição começa em 5 de setembro e termina no dia 20. São 24 seleções jogando em quatro sedes: França (Montpellier), Alemanha (Berlim), Croácia (Zagreb) e Letônia (Riga).

A Copa da Ásia será disputada de 23 de setembro até 3 de outubro em Changsha, na China. São 16 seleções lutando por uma única vaga.

As três últimas vagas serão definidas em junho ou julho do ano que vem, ainda sem local determinado. A Fiba definiu apenas o sistema de disputa do Pré-Olímpico mundial. Serão três torneios e o campeão de cada um deles garante um lugar nos Jogos Olímpicos.