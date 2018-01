Novatos não terão vida fácil com Kobe no Los Angeles Lakers

Kobe Bryant, normalmente, faz com que os novatos não tenham vida fácil no primeiro ano de NBA. O astro do Los Angeles Lakers que completa 37 anos no próximo domingo, dia 23 de agosto, demonstra de maneira clara qual é o grau de exigência para se ter sucesso na maior liga de basquete do mundo.

A situação, porém, pode ser ainda pior quando os jogadores em questão dão motivo. Foi o que aconteceu com D’Angelo Russell e Larry Nance Jr., selecionados pela equipe da Califórnia no draft de 2015.

Escolhido na segunda posição, Russell fez um comentário no Twitter que promete trazer muita dor de cabeça nos treinamentos dos Lakers. O armador escreveu que “Tracy McGrady poderia ter sido o maior de todos” em sua conta.

Contemporâneo de T-Mac, Kobe não deixou passar e publicou um emoji (dormindo) em resposta. Russell, claro, preferiu colocar panos quentes e, na publicação seguinte, amenizou o comentário. O astro respondeu positivamente e aparentemente tudo ficou resolvido.

O probleminha com Larry Nance Jr. foi um pouco mais grave, digamos assim. Em 2012, o jogador, então com 19 anos, fez um comentário no Twitter, citando o escândalo sexual ocorrido em Orlando, em 2003, quando Kobe foi acusado por uma mulher de abuso no quarto do hotel.

“Espero que Kobe mantenha suas mãos quietas em Denver. #estuprador”, escreveu Larry Nance Jr., quando o Los Angeles viajou para enfrentar os Nuggets.

Assim que foi escolhido na 27ª posição, o jogador, claro, tratou de enviar uma mensagem para Kobe se desculpando. O astro debochou da maneira com que Larry Nance Jr. se referiu a ele no pedido de desculpas e, assim como Russell, aparentemente ficou tudo bem.

“É um garoto. Ele me mandou uma mensagem muito engraçada. Quando a vi disse: ‘agora é a hora que se deve deixar isso passar, quando um companheiro te escreve “Olá, Sr. Bryant”‘. Ele se desculpou e eu lhe disse que fazemos coisas das quais nos arrependemos e gostaríamos de mudar”, afirmou Kobe. “Em seguida mandei uma mensagem dando as boas vindas à equipe”, completou.

A verdade é que D’Angelo Russell e Larry Nance Jr. não terão vida fácil e Kobe vai pressioná-los de todas as maneiras nesta temporada.