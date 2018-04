A troca que levou Rudy Gay do Memphis Grizzlies para o Toronto Raptors, frustrando o desejo do Los Angeles Lakers, representou o fim de uma era no Detroit Pistons, terceiro envolvido na negociação.

A ida do ala Tayshuan Prince para o Memphis, que recebeu ainda Ed Davis e Austin Daye (Jose Calderon foi para os Pistons), fez com que o Detroit perdesse o último remanescente da equipe que conquistou o título na temporada 2003/2004, última conquista da franquia.

Prince era titular ao lado de Richard Hamilton, Chauncey Billups, Rasheed Wallace e Ben Wallace na equipe que derrotou o Los Angeles Lakers, que tinha Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Karl Malone, Gary Payton, por 4 a 1, com 100 a 87 no quinto jogo, disputado no Palace of Auburn Hills.

Do quinteto titular, apenas Ben Wallace não continua em atividade. O pivô, rei do rebote – foram 22 apenas no jogo do título, se aposentou no final da temporada 2011-12, defendendo justamente o Detroit, após voltar de passagens por Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers.

Richard Hamilton defende o Chicago Bulls, Chauncey Billups está no Los Angeles Clippers, enquanto Rasheed Wallace, após um período de dois anos de reflexão, voltou da aposentadoria para jogar pelo New York Knicks.

O Detroit Pistons campeão da temporada 2003/2004 ainda contava com Mehmet Okur, Mike James, Darko Milicic, Lindsey Hunter, Corliss Williamson, Elden Campbell e Darvin Ham, com o excelente Larry Brown sentado no banco de reservas.

Além de derrotar o Los Angeles Lakers na final, os Pistons, que venceram 54 de 82 jogos na temporada regular, haviam eliminado o Milwaukee Bucks por 4 a 1 na primeira etapa dos playoffs da Conferência Leste, depois o New Jersey Nets por 4 a 3 e, na final da conferência, passaram pelo Indiana Pacers por 4 a 2.

Sem mais nenhum campeão no elenco, os Pistons tentam se reestruturar para, quem sabe, voltar aos bons tempos com jogadores jovens e que já demonstraram algum talento, como Greg Monroe e Andre Drummond. Esta temporada está praticamente perdida.

Confira um vídeo especial da última conquista do Detroit Pistons: