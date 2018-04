O MVP LeBron James está sob pressão

O Chicago Bulls é realmente uma equipe surpreendente. Venceu jogos impensáveis, perdeu outros inacreditáveis. Responsável por acabar com uma invencibilidade de 27 partidas do Miami Heat na temporada regular, o time do técnico Tom Thibodeau colocou o MVP LeBron James sob pressão.

A pergunta que fica é se os Bulls terão fôlego para eliminar o atual campeão? A resposta (ou o início dela) será conhecida nesta quarta-feira à noite, quando será disputado o segundo jogo da série que é liderada pelo Chicago por 1 a 0 pela semifinal da Conferência Leste.

No primeiro jogo, também disputado no American Airlines Arena, em Miami, o Heat não conseguiu conter o invocado e baixinho Nate Robinson. O armador de 1,75m anotou 27 pontos, sendo decisivo no último período.

Além disso, o Chicago, que não contou com Luol Deng, mostrou muito mais disposição do que o Miami. Basta ver o que fez Joakim Noah no garrafão (13 pontos e 11 rebotes) e Jimmy Butler, que também terminou com um duplo-duplo: 21 pontos e 14 rebotes.

LeBron sabe que o seu time é favorito, mesmo após perder o primeiro jogo em casa, mas, para confirmá-lo, precisa se doar em quadra. Algo que definitivamente não ocorreu na derrota por 93 a 86.

“Não é uma questão de tática, de estratégia. É uma questão de atitude, de entender que tipo de jogo temos pela frente e entrar de cabeça nessa briga. Precisamos estar determinados”, afirmou o MVP, que entra sob pressão nesta quarta-feira para empatar a série.

O Miami não esperava se ver tão sendo com as costas nas cordas, mas, com certeza, o time que vai entrar em quadra será bem diferente do que perdeu o primeiro jogo. LeBron é ainda melhor quando está pressionado.

