Campeão da Liga das Américas, o Pinheiros está contra as cordas no NBB. A equipe da Capital perdeu para o Limeira por 95 a 82 neste domingo, em seu ginásio, está em desvantagem na série por 2 a 0 e agora terá de vencer os próximos três jogos para não ser eliminado nas oitavas de final.

O primeiro desafio será nesta segunda-feira, às 19h, novamente no Poliesportivo Henrique Vilaboim. Depois o Pinheiros terá de vencer na quarta, às 20h, no Ginásio “Vô” Lucato, em Limeira, e ainda na sexta, outra vez em São Paulo.

O Pinheiros precisa mudar tudo para conseguir avançar às quartas de final. A equipe do técnico Demétrius teve atuação quase perfeita nos dois primeiros jogos, neutralizando os pontos fortes do time de Claudio Mortari.

A marcação precisa ser forte desde o início da partida. O Pinheiros, na verdade, tem de recuperar o espírito que teve na Liga das Américas, quando entendeu que só conseguia derrotar o Lanús com muita aplicação defensiva.

Além disso, Joe Smith tem de apertar o armador do Limeira. Hélio não foi incomodado da maneira que deveria neste domingo e, por isso, anotou 25 pontos, além de dar oito assistências. Ele amealhou ainda seis rebotes.

O trabalho ofensivo também precisa ser realizado com mais tranquila, sem precipitação, jogando com os pivôs, procurando opções. Não dá para chegar ao ataque e chutar ou apostar apenas no individual.

Depois de um título da Liga das Américas que precisa ser enaltecido por muito tempo, o Pinheiros terá de lutar muito para não cair no NBB. A eliminação seria um vexame para um time que classificou em 6º e está enfrentando um rival que ficou em 11º.