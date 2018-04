Prêmio de MVP da temporada tem dono: Kevin Durant

O reinado de LeBron James como MVP (Most Valuable Player, em inglês), com certeza, chegou ao fim. O melhor jogador da temporada regular de 2013-2014 atende pelo nome de Kevin Durant.

O camisa 35 do Oklahoma City Thunder está em uma fase exuberante, carregando o time nas costas depois da lesão de Russell Westbrook, que, com sorte, volta pouco antes dos playoffs.

Contra San Antonio Spurs, com a liderança da Conferência Oeste em disputa, Durant, mais uma vez, desequilibrou, anotando 36 pontos na vitória por 111 a 105, no AT&T center, portando fora de casa.

Foi o nono jogo consecutivo em que o astro do Thunder anotou mais de 30 pontos. Além disso, neste período, Durant fez 54 (recorde pessoal) contra o Golden State Warriors, 48 diante do Utah Jazz e outros 46 contra o Portland Trail Blazers.

Durant, claro, é o líder em pontos da liga, com média de 31. LeBron James, com 26,2, e Carmelo Anthony, do New York Knicks, com 26,1, ocupam o segundo e o terceiro lugar, respectivamente. Ala caminha para ser o cestinha da liga pela quarta vez – atingiu o feito em 2010, 2011 e 2012.

Durant registra um aproveitamento de 50,4% nos arremessos de quadra e 41,3% nas bolas de três pontos. Ele soma ainda 7,7 rebotes e 5,1 assistências em média.

Por tudo isso, o astro do Thunder, na minha avaliação, merece (e espero que seja) ser eleito o MVP da temporada regular pela primeira vez.