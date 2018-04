Quartas de final do NBB começam neste domingo

O Pinheiros conseguiu o que parecia impossível, venceu três jogos consecutivos contra Limeira (o último na noite de sexta-feira) e se garantiu nas quartas de final do NBB. A última vaga ficou com o Paulistano, que surpreendeu o Basquete Cearense fora de casa.

Agora Pinheiros, Paulistano, Franca e São José, que se classificaram nas oitavas de final, enfrentam Uberlândia, Flamengo, Bauru e Brasília, respectivamente, que estão aguardando desde o final da primeira fase.

As quartas de final começam neste domingo, com o confronto entre Franca e Bauru, às 19h, no ginásio do Pedrocão, em Franca.

As outras três séries se iniciam na segunda-feira. Pinheiros e Uberlândia jogam no Poliesportivo Henrique Villaboim, às 19h, Paulistano e Flamengo se enfrentam no Ginásio Antonio Prado Jr., às 20h, enquanto São José e Brasília se encaram às 21h, no Lineu de Moura.

Eu aposto em Pinheiros, Franca, Flamengo e Brasília nas semifinais. Vamos ver!!!