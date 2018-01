Após polêmica, Rafael Hettsheimeir viaja para testes na NBA

O técnico Rubén Magnano criou polêmica sem necessidade com Rafael Hettsheimeir. O argentino reclamou publicamente do pedido de dispensa do pivô da seleção, alegando que ele disse que iria fazer testes na NBA, mas ignorou mensagens em que era questionado sobre datas e times interessados. O jogador do Paschoalotto/Bauru embarca para os Estados Unidos na sexta-feira.

A direção da equipe paulista liberou Hettsheimeir até o dia 6 de setembro. Os nomes das franquias não foram revelados.

Internamente, o comentário no clube é que o pivô, primeiramente, vai passar um período sendo observado pelo San Antonio Spurs no Texas. O técnico Gregg Popovich teria interesse no brasileiro por causa do bom aproveitamento nas bolas de três pontos, algo que não é comum para um pivô.

O Atlanta Hawks é outro time que teve o nome comentado em Bauru. Dono da melhor campanha da Conferência Leste na última temporada – caiu para o Cleveland Cavaliers nos playoffs -, o time da Geórgia contratou recentemente Tiago Splitter, que foi adquirido justamente em uma troca com os Spurs.



Para Hettsheimeir, o que está em jogo é o sonho de atuar na maior liga do mundo. “Eu gostaria muito de jogar lá, como todo jogador”, afirmou o pivô, nesta semana, ao ser questionado em evento para divulgação do Mundial de Clubes, que acontece nos dias 25 e 27 de setembro, contra o Real Madrid, no Ibirapuera.

A direção do Bauru torce pelo sucesso da empreitada. Há uma cláusula de liberação em caso de proposta da NBA. O mesmo ocorre com o ala Léo Meindl e o armador Ricardo Fischer.

O clube já se prepara inclusive para perder o principal jogador do elenco. A diretoria trabalha com três nomes à altura de Hettsheimeir para uma reposição imediata, evitando perder força, já que o ano promete para o time de Bauru.

Além do Real Madrid, na disputa pelo título mundial, Bauru vai disputar dois jogos nos Estados Unidos, em outubro, contra New York Knicks e Washington Wizards, pela pré-temporada da NBA.