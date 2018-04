Splitter será fundamental para Spurs baterem os Grizzlies

O Miami Heat ainda aguarda o desfecho da série entre New York Knicks e Indiana Pacers – os Knicks venceram na quinta-feira, agora perdem por 3 a 2 e tentam sobreviver no sábado, quando acontece o jogo 6 em Indiana – para conhecer o adversário da final da Conferência Leste, mas, no Oeste, está tudo definido.

O confronto mais aguardo era entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, mas os vice-campeões da NBA perderam força depois da lesão do armador Russel Westbrook e foram eliminados pelo Memphis Grizzlies nas semifinais do Oeste.

Agora, os Spurs, que eliminaram o bravo time do Golden State Warriors na noite de quinta-feira com uma vitória por 94 a 82, fechando a série por 4 a 2, vão travar uma batalha duríssima contra os Grizzlies.

O Memphis não tem nenhuma estrela de primeira linha da NBA – Rudy Gay, que tinha tudo para ser, foi trocado durante a temporada regular pelo veterano e eficiente Tayshaun Prince –, mas tem um conjunto fortíssimo, sobretudo dentro do garrafão.

A dupla Marc Gasol, que deixou o irmão Pau no chinelo nesta temporada, e Zach Randolph, que mais parece um rolo compressor, têm provocado muitos estragos. A chave para o San Antonio avançar à final será brecar o jogo dentro do garrafão. Para isso, o técnico Gregg Popovich conta com Tiago Splitter.

O brasileiro terá de se dedicar ainda mais para ajudar os Spurs a conquistarem o título da Conferência Oeste. Popovich ainda não definiu como será sua marcação para o primeiro jogo, domingo, mas, com certeza, Splitter deve receber como missão marcar Randolph, deixando Gasol para Tim Duncan.

Se isso acontecer, o brasileiro não terá sossego. Randolph não é talentoso, mas tem um trabalho de pernas muito bom e, principalmente, uma força física impressionante. O pivô dos Grizziles, por exemplo, engoliu Sergio Ibaka na série contra o Thunder.

Se Splitter minimizar os estragos que podem ser provocados por Randolph, Duncan, apesar dos 37 anos, pode dar conta de Gasol. Não vejo mais como Duncan conseguir marcar um jogador como Randolph, mas vamos ver o que Gregg Popovich vai aprontar para tentar alcançar mais uma decisão.

A única certeza é que serão jogos bastante físicos e parelhos. Será que Splitter dará conta do recado e ajudará os Spurs a se vingarem dos Grizzlies? Acredito que ninguém em San Antonio esqueceu aquela eliminação na primeira rodada dos playoffs em 2011, quando o time do Texas havia feito a melhor campanha na temporada regular.



Confira os melhores momentos da vitória que colocou o San Antonio na final da Conferência Oeste: