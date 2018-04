Spurs param Randolph e esmagam Grizzlies no primeiro jogo

A chave para o San Antonio Spurs vencer o Memphis Grizzlies era neutralizar o trabalho de garrafão. A missão foi cumprida com louvor e, apesar de um apagão no terceiro quarto, o time do Texas atropelou, fez 105 a 83 e largou na frente na final da Conferência Oeste.

Zach Randolph, que havia feito 23 e 28 pontos nas duas últimas partidas contra o Oklahoma City Thunder, respectivamente, terminou o jogo deste domingo com apenas dois pontos (um de oito nos arremessos em 28 minutos em quadra). O técnico Gregg Popovich apostou em Tim Duncan para marcá-lo na maioria do tempo e acertou.

Tiago Splitter até ficou encarregado de cuidar de Randolph em algumas jogadas, mas o brasileiro, até por conhecê-lo do basquete espanhol, foi utilizado na marcação de Marc Gasol. O irmão de Pau não teve vida fácil. Marc marcou 15 pontos, porém aproveitou para anotar a maioria deles justamente quando Splitter estava no banco.

Além da marcação no garrafão, outro ponto determinante para os Spurs abrirem 1 a 0 na série foi o aproveitamento da linha de três pontos. Destaque para Kawhi Leonard, que converteu quatro de cinco. O reserva Matt Bonner acertou quatro de sete tentativas, enquanto Danny Green fez três de seis.

O San Antonio liberou (e com folga) o jogo do começo ao fim e só sofreu um pouco no terceiro período, quando viu os Grizzlies anotaram 10 a 0 em 1 minuto e 25 segundos, com oito pontos de Quincy Pondexter, mas depois recuperam o ritmo e venceram com tranquilidade, sem precisar utilizar os seus principais jogadores em praticamente todo o último quarto.

O segundo jogo da série será na terça-feira, novamente no AT&T Center, em San Antonio, com boas chances de os Spurs abrirem 2 a 0.

Na Conferência Leste, Miami Heat e Indiana Pacers, que eliminou o New York Knicks no sábado, disputam o primeiro jogo da decisão apenas na quarta-feira, no AmericanAirlines Arena, na Flórida.