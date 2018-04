Tiago Splitter fez o sisudo Duncan sorrir em quadra

Tim Duncan sorriu em quadra. E o responsável pela façanha foi Tiago Splitter. O brasileiro anotou dois pontos em assistência do sisudo companheiro quase no fim da prorrogação, praticamente decidindo o terceiro jogo da final da Conferência Oeste, o que fez abrir um largo sorriso no rosto do veterano pivô.

O San Antonio Spurs, que naquela altura vencia por 97 a 89, derrotou o Memphis Grizzlies, no fim, por 104 a 93, no FedExForum, e agora precisa de apenas mais uma vitória para avançar à decisão da NBA. O próximo jogo será na segunda-feira, novamente em Memphis.

Duncan foi o destaque da vitória do San Antonio, conquistando mais um duplo-duplo na carreira. O pivô anotou 24 pontos e amealhou dez rebotes, além de dar cinco assistências e somar dois tocos.

Splitter também teve boa atuação. O pivô anotou 11 pontos, sendo que seis deles foram apenas na prorrogação, e amealhou seis rebotes. Aliás, além da cesta anotada com passe de Duncan, o brasileiro fez uma linda jogada contra Zach Randolph pouco antes.

O cestinha dos Spurs foi o francês Tony Parker, com 26 pontos. O argentino Manu Ginobili saiu do banco e contribuiu com outros 19.

Pelo lado do Memphis destaque para Marc Gasol e Zach Randolph, que terminaram com um duplo-duplo. O espanhol anotou 16 pontos e pegou 14 rebotes, enquanto o companheiro fez 14 pontos e amealhou 15 rebotes.

Confira os melhores momentos da vitória do San Antonio no jogo 3: