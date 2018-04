Vídeo: Shaquille O’Neal protagoniza mais uma cena hilária na TV

Shaquille O’Neal protagonizou mais um episódio hilariante nos estúdios da TNT. Atual comentarista do canal norte-americano, o ex-pivô, dono de quatro títulos da NBA, levou um tombo impressionante, durante o intervalo da partida entre Los Angeles Clippers e Houston Rockets.

Ao levantar da carreira em uma brincadeira que costuma fazer com o companheiro de bancada, o também ex-jogador Kenny Smith, – eles correm para tocar um painel no fundo do cenário – Shaq ficou preso em um equipamento da mesa, tropeçou e desabou no chão, ficando sem um de seus sapatos.

A cena, claro, fez com que todos no estúdio caíssem na gargalhada. Shaq encarou tudo com bom humor, brincou e até ofereceu US$ 500 para quem produzisse o melhor meme. Alguns, aliás, foram compartilhados pelo próprio ex-pivô nas redes sociais. “Quase quebrei a minha perna”, postou.

Confira o vídeo do tombo do ex-jogador:



Não foi o primeiro episódio hilário envolvendo Shaq na TNT.

Em 2013, o ex-jogador de 2,16m aproveitou o intervalo para fazer uma competição com o ex-pivô Dikembe Mutombo, e acabou escorregando no piso do estúdio, levando um tombro sensacional.

Veja o vídeo do episódio de 2013:



No ano passado, em outra brincadeira com Kenny Smith, Shaq fez ainda pior. O ex-pivô é empurrado pelo companheiro de bancada ao correrem para tocar o painel no fundo do estúdio e ele desaba sobre uma árvore de Natal.

Confira o estrago na queda de 2014: