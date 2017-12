Quem Faz

MATEUS SILVA ALVES é jornalista desde 1997 e passou por Lance!, Diário Popular, Diário de São Paulo e Jornal da Tarde antes de se tornar editor assistente de esportes do Estadão. Cobriu tudo o que é possível cobrir no futebol - incluindo aí duas Copas do Mundo­ ­­-, uma de suas duas grandes paixões esportivas. A outra é o esporte das raquetes, evidentemente. Amador dedicado, está pelo menos três vezes por semana em uma quadra exibindo seus dotes tenísticos. Que são um tanto limitados, verdade seja dita, mas o que vale é a intenção.