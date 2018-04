É a economia, clubes!

O campeonato, sim, é de futebol. E sim é nacional! Mas se quiser enquadrá-lo como um torneio do Sul e do Sudeste, e onde a economia real veste a camisa e calça as chuteiras, bom, a dificuldade será mínima.

Dos 20 clubes da Série A do Brasileiro, apenas um tem sua base na região Nordeste. Qual seja? O Sport! E do Norte do País, alguém? Não! Do Centro-Oeste? Sim, há também um isolado representante na principal competição brasileira, o Goiás.

No mais, os outros 18 participantes se dividem mais ou menos de acordo com a força econômica vigente no País. O mais pujante, que no caso é o Estado de São Paulo, com sua fatia superior a 30% do total de riquezas geradas no Brasil, tem na Série A cinco representantes. Portanto, é também no futebol o principal estado do ponto de vista quantitativo.

A surpresa fica por conta do Estado do Rio de Janeiro, que por deter ao redor de 11% das riquezas geradas no País, deveria ter pelo menos quatro clubes na primeira divisão. Mas não é o que acontece. O Rio tem somente três representantes, ficando atrás de Santa Catarina, que mesmo sendo a sexta economia brasileira, coloca quatro agremiações entre as 20 melhores do País.

Depois, é o de sempre… Grêmio e Internacional pelos gaúchos, Coritiba e Atlético Paranaense pelos paranaenses e Atlético Mineiro e Cruzeiro pelos mineiros.

Agora, quando se tabela em direção à Série B, eis que o contorno financeiro fica ainda mais claro. A região Nordeste, terceira maior em importância econômica, ficando atrás apenas do Sul e do Sudeste, domina a segunda divisão nacional.

Na Série B, são oito equipes da região, o que lhe dá o status de ser o pedaço do Brasil com a maior participação. Só o Sudeste se aproxima, com seus seis times no torneio.

Portanto, caso não seja criado algum mecanismo que propicie alguma equalização de competitividade entre as equipes, será praticamente impossível que se repita um feito como o do Bahia em 1988 ou uma disputa ponto a ponto entre equipes de menor poderio financeiro como àquela final de 1985 entre Coritiba e Bangu.

Principalmente, porque em um campeonato de pontos corridos costuma vencer aquele que tem mais elenco. E ter mais elenco custa e custa caro!

Mas a distorção não acontece por obra da fórmula de disputa, que, pelo contrário, melhorou a vida financeira dos times no Brasil. Ou seja, esqueça essa história de culpa!

O que existe é reflexo de um conjunto de fatores, muitos deles ancorados no distanciamento financeiro que existe no Brasil.

Em outras palavras, aos com menos dinheiro no bolso, por ora, só resta mesmo ser criterioso no gasto e zeloso com a receita. Caso contrário, a segunda e a terceira divisão serão caminhos inevitáveis a quem gasta demais e mal