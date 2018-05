O “tsunami” Libertadores no futebol brasileiro

Sanha. Palavra de gosto sonoro duvidoso, mas representativa, principalmente quando se trata de Copa Libertadores de América e clubes brasileiros. Diz o dicionário que sanha significa “rancor”, “desejo de vingança”, “ardor”, “ímpeto” e até “aversão”. Fiquemos então com o segundo verbete, “desejo de vingança”.

A cada competição, a cada edição, de longe, fica a sensação de que os clubes brasileiros, de maneira geral, não entram leve na disputa. Pelo contrário! Entram como se estivessem carregando um fardo. E como se nada, nada tivesse importância, a não ser vencer a competição continental. Sem dúvida, um exagero.

Tudo bem, tudo bem que a Copa Libertadores de América deveria ser algo semelhante a Liga dos Campeões da Europa, tudo bem! Tudo bem também que jogar no deserto do Atacama, como o Corinthians, guarda lá um grau de dificuldade significativa, o que torna tudo mais pesado. Claro! Mas justifica?

Perder e ganhar, como se pressupõe no futebol, depende de uma série de fatores, um tanto até psicológicos. Depende de preparo emocional mesmo. E claro que quem controla melhor os nervos está uma chuteira adiante do oponente.

Portanto, quando se observa o sofrimento do São Paulo no Pacaembú, em São Paulo, ou mesmo o do Palmeiras no Uruguai, percebe-se que o fardo está maior do que realmente deveria sê-lo.

Os tropeços neste início de temporada deveriam ser encarados com normalidade. Com tranquilidade até! Não deveriam servir como bússola para colocar em xeque o trabalho de um técnico, de um elenco e mesmo da diretoria. Tudo a seu tempo, deveria ser o mantra oficial. Mas isso parece distante.

Para analisar um trabalho, qualquer um, deveria se levar em conta a tal “curva de aprendizado”. É o que fazem engenheiros, técnicos em geral, quando acabam de colocar uma máquina novinha, recém-saída da caixa, para funcionar. E por que não se fazer o mesmo no futebol? Resposta, porque a emoção turva as ideias.

Em outras palavras, após o fim das competições, é quando as análises ficam mais claras. Resultado na mão vis a vis investimento feito dá uma ideia bem concreta se houve acerto, erro e o que prevaleceu. Mas desgraçadamente poucas vezes tal cenário e pensata são levadas em conta. Uma pena!

Em sendo, em Terra Brasilis, o natural será observar Marcelo Oliveira balançar mais que palmeira em dia de tempestade no Palmeiras nos próximos jogos. E Bauza sofrer a cada jogo. Logo, a depender, o vento soprará em direção a Minas Gerais e ao Sul do País também. E análise que é bom, bem, isso fica para o papel, que deveria se revoltar e não aceitar mais tudo. Não mais! Afinal, no futebol brasileiro, ninguém o consulta e poucas vezes o enxerga, mesmo olhando.