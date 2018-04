Paulistas perdem o protagonismo no Brasil

Tem um bom tempo já… Há pelo menos três anos… Três anos em que os clubes paulistas perderam a capacidade de brigar pelos grandes títulos em disputa no Brasil e na América do Sul. As razões, claro, são diversas e variam de clube para clube.

Mas juntas se resumem em um único pensamento: as grandes agremiações do Estado de São Paulo perderam a capacidade de investir! E sem investimento, não há competitividade.

Desde o título mundial do Corinthians, obtido em 2012 diante do Chelsea, os clubes paulistas, em geral, têm olhado para o extrato bancário e não têm gostado dos números ali exibidos. Dos quatro, apenas o Palmeiras conseguiu considerável redução entre 2013 e 2012. Algo como 27%, de acordo com os balanços publicados pelas equipes.

O restante, ou manteve o nível de endividamento praticamente estável ou acusou alguma alta, como o Corinthians, que registrou nesse mesmo período incremento de quase 10%.

Mas mesmo quem reduziu ou quem conseguiu manter o nível das dívidas praticamente estável tem pouco a celebrar, uma vez que as cifras são carregadas de muitos zeros à direita. Muitos!

Fica difícil, portanto, para um clube do porte do Corinthians, com dívidas perto de R$ 194 milhões, promover uma grande reformulação em seu elenco ou mesmo renovar o contrato de seu principal jogador, Paolo Guerrero, dando-lhe um merecido reajuste.

Mesmo pensamento vale para o São Paulo, único dos quatro grandes que vira e mexe se aventura e contrata jogadores brasileiros badalados que, inclusive, atuam em clubes do exterior. Uma estratégia que, obviamente, em algum momento vai cobrar o seu preço e se encaixará nos R$ 250 milhões do atual endividamento tricolor.

Em outras palavras, as eliminações de Corinthians e São Paulo podem até causar surpresa, principalmente a corinthiana, na Copa Libertadores de América, quando se observa apenas as quatro linhas. Mas do ponto de vista dos números frios do caixa são até compreensíveis. Quer um exemplo?

O Corinthians que entrou em campo diante do Guarani não podia contar com Emerson Sheik, suspenso pela Conmebol. Até aí nada demais!

O problema, no entanto, surge quando o treinador se vê obrigado a encontrar um substituto para um jogador imprescindível em uma partida fundamental. E aí faltam opções, que reúnam a mesma experiência e qualidade técnica. Pronto! Está criado o link entre endividamento, capacidade de investimento e prática de jogo no campo.

É claro que ninguém afirma que se Sheik jogasse o Corinthians teria passado. Não! Não é isso! Mas a falta de peças para modificar esquema de jogo ou mesmo para conferir experiência, fragiliza o conjunto, o poderio de uma equipe.

Saída? Por ora, nenhuma. O momento do futebol paulista é esse mesmo. É esperar que os poucos investimentos feitos obedeçam a lógica natural, qual seja, a de que alguns darão muito certo e outros muito errado.

Afinal, no fim das contas, a lógica do futebol é essa mesma. Uma lógica de jogo!