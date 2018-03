Porque concordo com Rogério Ceni. A ideia de Ceni em colocar Rodrigo Caio como um jogador de meio de campo, como o "1" do famoso esquema "4-1-4-1", demonstra como o "jovem" treinador do São Paulo vem dando importância ao setor de criação do time, um acerto para que o São Paulo volte a ser competitivo.