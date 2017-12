O Jogo de Zanin

O Brasil inventou o drible

Vagabundeando pela internet, descubro um livro sobre a história do drible e, portanto, sobre a história do futebol brasileiro. Chama-se Éloge de la Esquive, do francês Olivier Guez. Leia entrevista aqui. Guez relembra alguns grandes momentos do futebol brasileiro, em particular as seleções de 1970 e 1982 (ele é jovem demais para ter visto a