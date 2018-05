A cueca do Neymar

A Folha deu hoje uma matéria boa sobre os trejeitos que Neymar tem de fazer para exibir uma peça íntima, um dos produtos que anuncia. No caso, uma cueca.

Só quem não vê televisão escapou do comercial em que uma camareira de hotel surpreende o atleta saindo do banho. Com a cueca na mão, a mulher, expressando-se em espanhol, pede que ele assine um autógrafo na peça. “Me la firmas?”

Mas era preciso também exibi-la, a tal cueca, ao longo dos jogos, naquilo que as agências chamam de “mídia espontânea”. Isto é, a propaganda que não ousa dizer o seu nome.

E lá está Neymar, a toda hora e sob qualquer pretexto (para lamentar um gol perdido, ou para enxugar o rosto), levantando camisa para exibir o friso do traje íntimo e então expor ao mundo, com toda a potencialidade de que o Barcelona é capaz, a marca do seu patrocinador.

Não adianta reclamar: todo e qualquer gesto de um popstar é direcionado. Suas palavras, mais ainda. Não existe nada espontâneo no mundo da publicidade. Quer dizer, no nosso mundo, totalmente dominado pela indústria daquilo que nos tempos românticos se chamava de “reclame”.

Os ídolos são robozinhos da mídia publicitária.

Regiamente pagos, claro.