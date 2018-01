Além do Complexo de Vira-Latas

Ouvi no rádio uma enquete sobre a partida amistosa entre Estados Unidos e Brasil, que acontece hoje à noite. Mais de 50% dos brasileiros acham que os americanos vão ganhar. Apenas cerca de 25% dos patrícios acreditam numa vitória da seleção. O resto joga no empate.

Há um dado realista aí. Se mantiver o padrão dos últimos jogos, Copa América e amistosos como o último, contra a Costa Rica, o Brasil vai ter dificuldade para vencer os Estados Unidos, seleção que evoluiu muito.

Além do mais, ninguém parece disposto a esquecer o vexame diante da Alemanha, na Copa do Mundo. Acho que não será esquecido jamais. Não é mancha. É cicatriz.

Desse modo, Dunga vive um dilema. Para ele, politicamente, é importante vencer os amistosos. Seja lá como for. É o que tem feito.

Por outro lado, precisa experimentar alternativas no time, pois a única estrela da equipe, Neymar, está suspenso dos dois primeiros jogos das Eliminatórias. A não ser que a CBF consiga reverter essa decisão da Fifa.

Tem outra coisa que acrescento por minha conta. O Brasil, e agora falo da nação brasileira, vive uma crise de desamor em relação a si mesmo talvez sem precedentes históricos, por conta da guerra política. Complexo de Vira-Latas todos já sabemos que temos. É um sentimento crônico de inferioridade, que vai e vem ao sabor do estado geral do corpo, isto é, do país. Agora é diferente. O sentimento é de ódio mesmo. Ódio de si. Como se o cachorro sentisse vontade de morder o próprio rabo. Isso se reflete na seleção que, como se sabe, acolhe as expectativas simbólicas do país, seja na esperança, seja no mais extremado descrédito.

Falando de maneira objetiva, e deixando de lado essas projeções simbólicas, acho que o Brasil pode mesmo perder dos EUA. Vem jogando um futebolzinho de nada, muito distante das nossas tradições do “jogo bonito” e vencedor. Pelo jeito, esse tempo acabou. E a camisa amarela foi assumida de vez pelos coxinhas. É triste.