Corinthians aprende com o Boca e é campeão

Nada como um jogo depois do outro. O Corinthians levou para a Vila a indignação do Pacaembu e conseguiu ser campeão paulista diante de um Santos que apresentou os mesmos defeitos e limitações de sempre. Lutou, mas morreu na praia.

No começo, até marcar, o Santos foi melhor. Com 1 a 0 no placar, belo gol de Cícero, poderia ter administrado a vantagem e tentado, com calma, fazer o resultado que lhe daria o título. Teve a semana inteira para pensar e planejar este jogo – contra um adversário em tese mais cansado e traumatizado por uma desclassificação sofrida na Libertadores.

Não foi assim. O time da Vila não tem serenidade. Em minutos o Corinthians empatou com Danilo, num desses célebres bate e rebates dentro da área e então a pressão passou para o lado oposto. Tanto assim que o Corinthians passou a dominar o jogo e poderia ter virado o placar. Beneficiado pelas traves, o Santos conseguiu levar o empate para o intervalo.

Mas então começou a surtir o efeito da aula lecionada pelo Boca Juniors na quarta-feira e que poderia se intitular: como cozinhar uma vantagem com cera, posse de bola e frieza, enervando cada vez mais o adversário.

Descontrolado, o Santos já não conseguia mais criar nada e Neymar tentava resolver sozinho. Quando não era Neymar, eram chutões para dentro da área para ver se resolvia. Raramente esse tipo de jogada varzeana redunda em alguma coisa útil. É a arma dos desesperados.

Nos contra-ataques o Corinthians poderia ter marcado, não fosse a má pontaria de Romarinho e de Pato. Enfim, o jogo acabou em empate e deu o título ao Corinthians.

Merecido. Se analisarmos os dois jogos, o Corinthians teve nítida vantagem no primeiro (em especial no primeiro tempo) e soube administrar o que tinha em caixa na segunda partida. Não vejo muita coisa a reclamar, como me sugeriram alguns torcedores na saída da Vila Belmiro. Preciso rever os lances, mas arbitragem é aquilo: hoje o time é prejudicado, amanhã é beneficiado. Se o Santos tivesse criado oportunidades reais de gols, não precisaria ficar discutindo se foi bola na mão ou mão na bola, como aliás fez o Corinthians no meio da semana. A vida dá e e vida tira. E depois repõe de novo. Portanto, vida que segue, como dizia João Saldanha, mais sábio que todos nós.

O time de Tite é pragmático. Sabe o que quer. Nem sempre dá certo. Mas na maioria das vezes consegue o que se propõe. Por isso vem ganhando um título atrás do outro. Sem encantar ninguém.

Exceto, claro, sua imensa torcida.