Corinthians eliminado com festa

O empate de 1 a 1 com o Boca não bastou para o Corinthians. Tendo perdido por 0 a 1 em Buenos Aires, foi eliminado da Libertadores.

O jogo, em si: no primeiro tempo, uma aula de futebol do Boca, que ditou o ritmo e não deixou o adversário jogar. Riquelme, apesar das limitações físicas, ainda é um senhor jogador. Fez um golaço e mandou no campo, enquanto ainda teve fôlego.

No segundo tempo a coisa mudou. A marcação do Boca já não era tão eficiente e o Corinthians, com duas modificações – entraram Pato e Edenilson – conseguia furar a defesa argentina. Marcou com Paulinho logo de início e poderia até ter virado. Não sei se alcançaria os 3 a 1 que o classificariam, mas poderia ter ganhado o jogo. Lutou o tempo todo, embora a pressão inicial tenha se perdido ao longo do segundo tempo. Ninguém consegue manter aquele ritmo. O Boca caiu e o Corinthians também.

Para quem estava apenas assistindo a um jogo de futebol, o primeiro tempo foi bem superior ao segundo. O primeiro foi uma aula de tática. O segundo já não foi tão exemplar. O Corinthians melhorou mas não o suficiente para se refazer do estrago. Pato perdeu um gol, mas um atacante argentino também perdeu, na rebatida de Cássio a um chutaço de Riquelme.

A arbitragem de Amarilla prejudicou o Corinthians. Um pênalti claro e dois impedimentos inexistentes. Arnaldo César Coelho detectou outro pênalti não marcado, mas acho que, neste caso, foi patriotada. A Globo enche de mimos o Flamengo no Rio e o Corinthians em São Paulo. São as leis de mercado, digamos assim.

No fim, a torcida corintiana reconheceu o esforço do time, aplaudiu, incentivou e cantou seus hinos. Foi bonito. A comemoração dos vencidos é sempre algo emocionante.

Para terminar, não é possível ignorar a diferença desta desclassificação para aquela, traumática, contra o River Plate, neste mesmo Pacaembu. Naquela ocasião, houve invasão de campo, agressões e tudo o mais. Nesta, apenas o reconhecimento de uma imensa torcida de que não se pode ganhar sempre.

Nesse sentido, como disse um leitor, foi uma derrota bonita do Corinthians, que precisa refazer-se para a final com o Santos no domingo. Acho que essa reação da sua torcida vai ajudá-lo a chegar inteiro na Vila para o segundo confronto com o Santos. Lá o bicho pega.