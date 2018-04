E ele não convocou o Ronaldinho

Acho que a maior dúvida nessa convocação é a ausência de Ronaldinho Gaúcho, que está gastando a bola no Atlético. No mais, não há novidades. As ausências de Pato e Kaká eram esperadas.

Dois 23, 11 atuam no Brasil, o que é uma média alta nos dias de futebol globalizado: Diego Cavalieri (Fluminense), Jefferson (Botafogo), Jean (Fluminense), Réver (Atlético-MG), Fernando (Grêmio), Paulinho (Corinthians), Jádson (São Paulo), Bernard (Atlético-MG), Leandro Damião (Internacional), Fred (Fluminense), Neymar (Santos).

A lista completa:

Goleiros

Diego Cavalieri (Fluminense)

Jéfferson (Botafogo)

Júlio César (Queens Park Rangers-ING)

Laterais

Daniel Alves (Barcelona-ESP)

Jean (Fluminense)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Filipe Luís (Atlético de Madrid-ESP)

Zagueiros

Dante (Bayern de Munique-ALE)

David Luiz (Chelsea-ING)

Réver (Atlético-MG)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain-FRA)

Volantes

Fernando (Grêmio)

Luiz Gustavo (Bayern de Munique-ALE)

Paulinho (Corinthians)

Hernanes (Lazio-ITA)

Meias

Jadson (São Paulo)

Lucas (Paris Saint-Germain-FRA)

Oscar (Chelsea-ING)

Bernard (Atlético-MG)

Atacantes

Leandro Damião (Internacional)

Fred (Fluminense)

Neymar (Santos)

Hulk (Zenit-RUS)

Dá para tirar um time vencedor desse pessoal? Dá. Mas não me arrisco a dizer que já dê para vencer a Copa do Mundo. A das Confederações é mais fácil.