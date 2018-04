Galo canta no México

Um mau primeiro tempo e um começo também ruim do segundo deixaram o Atlético numa situação desvantajosa: 2 a 0 para o Tijuana, que é time limitado, mas bem montado pelo técnico Antonio Mohamed, el Turco, argentino.

Mas, com a entrada de Luan o Galo tinha mais fluência e foi encurralando os Mexicanos. Conseguiu empatar com Tardelli e com o próprio Luan. Fez uma partida fraca, para o seu nível. Mas mostrou que quem busca pode ser recompensado. Quem se conforma, perde inevitavelmente.

Acho que está com a classificação encaminhada. O empate sem gols lhe basta. Mas deve ganhar. No Independência é difícil que não ganhe.

Como eles dizem, quem cai no Horto tá morto. Esse Tijuana já foi longe demais.