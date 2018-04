Galo iluminado, brincando com o perigo

Não dá nem para comentar muito esse jogo. Apenas para registro. Pênalti para o Tijuana, aos 46′ do segundo tempo. Se faz o gol, os mexicanos se classificam. Vitor cai para um lado, mas ainda consegue, com o pé levantado, defender a bola. Uma classificação épica, para o Galo nunca mais esquecer. Parece que esta Libertadores está mesmo destinada para o Atlético, senão nada disso não teria acontecido. Só me lembro de desfecho de jogo tão improvável aquele do Grêmio e Náutico no Recife.

Ou seja, de vez em quando, no futebol, o impossível acontece.

A verdade é que o Atlético jogou no perigo o tempo todo. O Tijuana teve três chances claras de fazer o gol da vitória e perdeu. Perdeu também o pênalti.

Enfim, o jogo não foi aquele passeio do Atlético que todo mundo esperava que fosse acontecer, e eu também.

Pena que a Libertadores agora é suspensa e só será retomada após a Copa das Confederações. Com esse embalo, seria melhor para o Atlético ir até o fim.

Todos os caminhos parecem abertos para o Galo, mais iluminado do que nunca. Até quando não joga tão bem quanto nos acostumou.