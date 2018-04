Galo voando fulmina o São Paulo, Santos modesto resolve

O Atlético massacrou o São Paulo. Não apenas o desclassificou da Libertadores. Goleou. E deu show de bola. É de longe, mas de longe mesmo, o melhor time do futebol brasileiro atualmente. Ninguém tem bola de cristal para saber se vai ganhar na Libertadores, ou mesmo avançar. Mas que é o melhor time, e o que joga mais bonito, isso não é passível de discussão.

Quanto ao Santos, pela Copa do Brasil, a vitória magra sobre o Joinville, se não elimina o segundo jogo, pelo menos na prática garante o Peixe na próxima fase. O gol foi típico de Muricy. Falta cobrada por Marcos Assunção, cabeçada de Durval e gol. pronto. Um a zero magro, porém, de grão em grão…

Mas, se formos comparar esse modesto futebol de resultados do Santos com o grande futebol mostrado pelo Atlético, cometeríamos uma covardia. O Santos vai indo, vai indo, está na quinta final consecutiva do Campeonato Paulista, pode até ganhar seu quarto título também seguido, e mesmo assim, seu futebol não convence. Avança na Copa do Brasil, mas ninguém suspira põe ele. Fazer o quê? Esse time não encanta. Coisas do futebol.