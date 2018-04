Maracanã interditado, judicialização da engenharia?

Uma juíza interditou o Maracanã para o jogo Brasil x Inglaterra, marcado para domingo. É possível que saia logo alguma liminar para garantir a realização da partida. Não é de se duvidar, dadas as quantias e interesses envolvidos.

Não tenho ideia se a razão do veto – falta de segurança para o público – procede. Pode ser que sim. Muita coisa no Brasil (e no mundo, por que não?) está sendo construída, vamos dizer no popular, nas coxas.

Tudo a toque de caixa. E com materiais prá lá de duvidosos. De pontes a apartamentos para morar. As paredes parecem de papelão. Ouve-se o vizinho suspirar, para não dizer coisa pior (ou melhor, dependendo do ponto de vista). A nova Arena do Grêmio de Porto Alegre não resistiu à primeira avalanche, a tradicional comemoração da torcida que vinha sendo realizada havia décadas no Olímpico. O Engenhão está com a cobertura caindo aos pedaços. E assim por diante. Tudo o que é sólido se desmancha no ar, como dizia um filósofo do século 19.

Enfim, é a “nova” engenharia. Então pode ser que a juíza tenha razão, como saber?

O que acho curioso é como o Poder Judiciário anda se imiscuindo nos mais recônditos recantos da vida brasileira. Os que acompanharam com ceticismo o julgamento do chamado mensalão andaram falando em “judicialização da política”.

Teremos agora uma judicialização da engenharia?