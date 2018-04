Pois é, hoje o moleque fez os quatro do Santos.

No jogo passado, com o Flamengo do Piauí, ele deu os dois passes de gol.

Dizer o quê?

Se ele ficar dois jogos sem marcar, vão dizer que está entediado, que já tem a cabeça no Barcelona, etc.

Quer saber, eu não tenho mais saco para esse tipo de papo.

Neymar é craque, o maior jogador do Santos desde Pelé. E como todo craque, também tem direito de às vezes não jogar bem.