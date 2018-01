O dinheiro é o camisa 10

O ano terminou com o resultado mais previsível da temporada – a vitória do Barcelona sobre o River Plate no Mundial de Clubes.

Ok, o Barcelona é o melhor time do mundo e o River, campeão da Libertadores, nem mesmo é o melhor do nosso continente. Mas fosse outro o europeu, jogando contra um time melhor do que o River, ainda assim seria o favorito.

Depois da globalização do futebol, o antigo equilíbrio que havia entre Europa e América do Sul se rompeu. Antes, era lá e cá. Dois estilos distintos, igualmente competentes, disputavam a supremacia mundial. Agora, o europeu é sempre o cachorro grande. E, nós, os vira-latas, que, de vez em quando, damos nossas mordidas.

Os números, que não dizem tudo, mas falam alguma coisa, não mentem. Das últimas dez edições do Mundial, os europeus paparam sete; os sul-americanos, três. Sempre como azarões. O São Paulo diante do Liverpool, o Inter, derrotando o Barcelona, e o Corinthians vencendo o Chelsea. Sempre na retranca, em busca de uma bola, que pudesse decidir o jogo num contra-ataque. Se isso não é humilhação, não conheço mais o significado da palavra.

Nas Copas do Mundo, em que o efeito do êxodo pode ser anulado nas seleções, os europeus também dominam. Ganharam as três últimas Copas, seguidinha rara em competição também dada a alternâncias.

Desde a Lei Bosman, de 1996, que, na prática, permitiu que os times europeus se convertessem em seleções multinacionais, o equilíbrio foi rompido. Eles mantêm os melhores jogadores deles e importam os melhores do resto do mundo, em particular da América do Sul. Predam também a África, é claro. Com olheiros, cúmplices e agentes espalhados pelo mundo, não há jovem talento que escape ao seu radar. Além disso, o futebol dos nossos países é tão fraco, do ponto de vista econômico, que hoje os jogadores remanescentes debandam para mercados secundários, como o famoso “mundo árabe” e agora a China.

Essa situação deixa os comentaristas perplexos. A maior parte ataca os alvos de sempre, o que também é o óbvio – os cartolas do país que, de fato, mais incompetentes e corruptos não poderiam ser. O Brasil precisa de um choque de gestão, dizem. Estou de acordo. Mas isso resolve o problema? Temo que não. Aliás, parece óbvio que não.

E por quê? Pelo também mais óbvio dos motivos. O futebol se tornou uma guerra econômica sem trégua e não temos a menor condição de competir com os ricos europeus. E, agora, nem com xeiques ou com os novos ricos chineses. Ficamos para trás no campo econômico. Aliás, sempre lá estivemos. Mas, como em outros tempos o dinheiro não era tão onipresente no futebol, não percebíamos isso. Por isso, os maiores craques, como Garrincha e Pelé, fizeram toda a carreira no Brasil. (Pelé foi descolar uns dólares no Cosmos, depois de pendurar as chuteiras, mas isso não conta). Em tempos mais recentes, craques como Zico, Sócrates e Junior iam jogar no exterior só em fases mais avançadas de suas carreiras. Agora, o boleiro nacional sai quando ainda está nos cueiros, por assim dizer.

Com tudo isso, as competições internacionais estão perdendo a graça. É assim quando existe desequilíbrio muito forte. Para os europeus é muito mais difícil ganhar a Liga dos Campeões do que o Mundial de Clubes. Para nós, é como se a conquista possível parasse na Libertadores. Daí para frente, o jogo é injusto. E, por ser injusto, não tem mais atrativo.

Você acha que os europeus vão ficar com peninha da gente por causa disso? Ora, o problema é nosso, não deles. Na verdade, o establishment futebolístico brasileiro é cúmplice dessa situação.