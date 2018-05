O olhar feminino *

Perguntei a uma moça a quem me apresentaram se ela gostava de futebol. Respondeu que aprecia o que existe em torno do jogo e não o jogo em si. Minha mulher tem opinião semelhante. Gosta de ver e ouvir o que os jogadores têm a dizer, observa a reação da torcida, etc. Não é que desgoste do jogo. Apenas acha as partidas longas demais. Por mim, ela diz, a Fifa reduziria cada tempo a 30 minutos e estaria bom demais. Nós, homens, somos uns xiitas. Temos medo de que mexam no menor detalhe das 17 regras e isso deturpe o esporte que amamos. Por sorte, os tais velhinhos da Fifa são mais conservadores do que rótulo de Maizena, como dizia o Analista de Bagé.

Devemos prestar atenção ao que dizem as mulheres. Cada vez mais numerosas nos estádios, às vezes elas é que têm a percepção mais interessante sobre o futebol. E, de fato, muitas vezes o que trazemos de um estádio não é nem a partida em si, mas algo que se passou em torno dela.

Por exemplo, domingo, na Vila Belmiro, houve dois fatos tocantes. Um deles, a homenagem a Luciano do Valle. As duas equipes – Santos e Sport – e mais os árbitros reuniram-se no círculo central para o tradicional minuto de silêncio e depois aplaudiram, no que foram acompanhados por todos os torcedores. A esta altura da vida, já acompanhei muitas horas de minutos de silêncio, mas poucas vezes assisti a um tão sentido como este. Era como se todos tivéssemos perdido um parente próximo, o que não deixa de ser verdade. Quem gosta de esportes acompanhou Luciano ao longo de décadas, narrando futebol, Fórmula-1, boxe e outras tantas modalidades. Faz parte da nossa vida.

Outro momento tocante aconteceu quando o zagueiro Durval apareceu no gramado com a camisa do Sport. Durante os anos em que atuou no Santos, Durval o defendeu com toda a dignidade. Ganhou títulos, perdeu outros, e deixou atrás de si uma lembrança de seriedade e respeito pelo clube. Os torcedores presentes na Vila souberam reconhecer esse passado e o aplaudiram. Mesmo que ele agora estivesse do lado adversário. Outro dia mesmo assisti a algo semelhante. Paulo Almeida, capitão do grande time dos Meninos da Vila de 2002, apareceu no Urbano Caldeira com as cores do Mixto, do Mato Grosso, que disputava com o Santos a classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil. Foi aplaudido de pé pelo público, a exemplo do que aconteceria dias depois com Durval. O torcedor tem memória, sim. Sabe reconhecer quem honrou o manto sagrado do seu time.

Outra coisa bonita de ver foi a presença da torcida do Sport na Vila. Havia uma faixa com os dizeres Leões de Sampa, agremiação certamente formada por pernambucanos na diáspora. Havia lá uns 150 valentes e, descobri depois, entre eles filhos e irmãos de queridos amigos do Recife. Fiquei sabendo também que alguns entre eles vão formar nova torcida organizada em São Paulo chamada de Leões da Garoa. Bonito, mesmo se a gente levar em conta que a São Paulo da garoa ficou para trás como a dos bondes da Avenida São João. O fenômeno da garoa simplesmente não resistiu às mudanças do clima, assim como determinadas tradições não suportaram as transformações no mundo do esporte.

Alguma coisa sobrevive. Se hoje o mercantilismo é quase absoluto, nem por isso deixamos de reconhecer nossos ídolos do passado e aplaudi-los. E não é porque as rivalidades ficaram acirradas que devemos esquecer regras da boa educação a serem aplicadas quando visitantes vêm jogar em nossa casa.

Choveu durante a partida, e choveu muito. No dia seguinte, minha mulher disse que considerava uma indelicadeza receber a torcida visitante na parte não coberta do estádio. Olhei-a com estranheza e lembrei de quando fomos à Bombonera no ano passado. De acordo com o guia do estádio do Boca Juniors, reserva-se à torcida adversária um local estratégico, onde no verão o sol é mais escaldante e no inverno o minuano congela a alma.

Achamos graça. No fundo, pensamos assim. Aos “inimigos”, o pior. O olhar feminino é infinitamente mais refinado e humano.

