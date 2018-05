O que significa o Palmeiras campeão

Antes de mais nada, parabéns à coletividade alviverde. Acho que é até desnecessário dizer que o título é merecido. Um clube que passou a maior parte do campeonato na liderança não merecia menos que a taça. Foi o melhor e o mais regular. E, nos pontos corridos, regularidade é tudo. Pontos bestamente perdidos não se recuperam, como alguns outros times parecem acreditar. Um dos segredos do Palmeiras foi ter entendido, para valer, o que significa disputar um campeonato desse jeito. Todas as partidas são igualmente importantes e devem ser disputadas como se fossem uma final de campeonato. E ponto. Quem tem esse espírito vence, quem não tem fica a arrumar desculpas.

Mas é claro que seriedade não basta. É preciso ter elenco, boa gestão e direção. O Palmeiras teve tudo isso. Não foi um time brilhante, mesmo porque não existem times brilhantes no futebol brasileiro. Mas foi compacto, regular. Quando um dos seus setores não funcionava direito, outro vinha compensar. E assim foi levando o campeonato em linha reta, sem dar uma chance real para os rivais. Estes, quando chegaram perto de ameaçar, tropeçaram, os casos mais evidentes sendo os do Flamengo e do Santos. Nenhum deles tinha estofo para desbancar o líder.

O Palmeiras hoje tem um bom elenco. Perde Gabriel Jesus, mas esta é a realidade do futebol brasileiro. Deve tentar conservar os outros. E manter Cuca, se for possível. Tem um estádio maravilhoso, localizado em região central da cidade – o que é uma senhora vantagem. E foi abraçado por seus torcedores e sócios, o que é mais importante. Mais que um título, a se somar entre tantos outros que tem (só de Brasileiros este é o nono), o Palestra pode ter aberto um ciclo virtuoso, em que uma vitória serve de base à seguinte.

Convém aproveitar.