Por que o Santos está jogando tão mal?

Depois de ver este 0 x 0 com o Joinville fica claro que alguma coisa está acontecendo pelos lados da Vila Belmiro. O time não consegue jogar.

Para uma equipe que costumava ter tanta facilidade no ataque, causa espanto a inapetência pelos gols. Não é que perca gols, como já aconteceu em outras fases. Nem cria nada. Tudo vai na conta do Neymar. Repararam que ele não tem com quem trocar figurinhas no ataque? Assim fica difícil.

Será que o time entrou abatido pela perda do tetra paulista? Pode ser. Mas vinha jogando alguma coisa antes disso? Também não. Palmeiras e Mogi Mirim foram superados nos penaltis. Quando pegou o Corinthians não conseguiu passar.

Outra hipótese: esse vai não vai de Neymar está mexendo com a cabeça de todo mundo e não apenas a do próprio Neymar.

Bem, o tetra foi para o espaço. Mas o Santos continua na Copa do Brasil e no domingo dá início à sua participação no Campeonato Brasileiro. Com que time? Só Deus sabe. Não se sabe se vai ficar mais um ano com seu principal jogador ou vai vendê-lo? Vai reformular o elenco ou vai continuar com jogadores que já deram prova de que não têm condições de vestir a camisa do Peixe?

Enfim, começa a principal competição brasileira, um campeonato que será interrompido pela Copa das Confederações e depois se estende até dezembro, e o Santos e outros times sequer sabem qual será a sua escalação.

Sabe o que acho disso? Uma várzea. Sem mais nem menos.

