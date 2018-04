Santos perde a primeira no pós-Neymar

O primeiro tempo foi catastrófico e os 2 a 0 para o Botafogo poderiam ser ampliados. Ficou barato. Pensei que o Peixe ia ser atropelado.

Surpreendentemente, o Santos voltou melhor no segundo tempo. Montillo melhorou, e a entrada dos dois garotos, Gabriel e Neilton, deu vivacidade ao ataque. O Santos empatou com Montillo, em bela jogada da qual participou Neilton. E o próprio Montillo perdeu o gol de empate. Foi melhor do que eu pensava, francamente.

E, apesar da derrota, viu-se algum futebol no segundo tempo do Santos. Não se pode analisar jogo apenas pelo placar. O time pode melhorar, e ainda dar algum caldo este ano, em especial se contratar certo com a merreca que levou do Barcelona.