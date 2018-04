Um conselho ao Santos

O conselho é simples: bola prá frente.

Neymar já é passado e convém fazer o luto (como se diz em psicanálise) o mais rápido possível.

Não adianta agora ficar chorando que a despedida deveria ter sido na Vila, etc. Ora, o Santos caiu na esparrela de vender o mando de campo a um espertalhão que ficou com a parte do leão da grana. Vendeu o mando, perdeu o apoio da torcida. Poderia ter vencido o jogo e saído com três pontos da primeira rodada. Teria dado uma legítima despedida a Neymar e não o exporia àquela horrorosa vaia promovida pela torcida do Flamengo em Brasília. Foi um erro, mas é verdade que ninguém poderia ter adivinhado de antemão que aquela seria a última partida de Neymar pelo Santos. Agora já foi. Esqueça.

A CBF negou permissão para uma despedida contra o Grêmio no sábado. O que o Santos achava? Que a turma da seleção, depois de ter sugado o tempo todo o clube, convocando Neymar para todos os jogos e prejudicado o desempenho do time em todas as competições, iria lhe dar agora alguma moleza? Então esqueça também isso.

E comecem a trabalhar, em especial diretoria e Muricy.

Digo isso porque o time está horrível. Tem carências em várias posições e não mostra padrão de jogo. Muricy vive dizendo que “aqui é trabalho”, mas não tenho visto esse trabalho aparecer. Gostaria de acompanhar os treinos do Santos (não tenho tempo) apenas para ver o que eles treinam, porque nos jogos isso não tem aparecido.

Além de tudo, a diretoria tem de pegar essa grana do Barcelona e aplicar em algumas contratações imediatas. Os números da transação não foram divulgados, pois os contratos são confidenciais. Mas, conhecendo como conheço o futebol brasileiro, aposto como o clube pegou uma merreca por seu craque. Mas mesmo essa graninha tem de ir para o futebol, para contratos urgentes de jogadores para posições carentes.

Não espero um time brilhante. Nem de longe. Mas que pelo menos não fique lutando entre posições intermediárias e a zona do rebaixamento, como já aconteceu em anos recentes.