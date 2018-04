Aeronáutica faz procura ‘secreta’ por 136 atletas de alto rendimento

Apenas uma nota de rodapé no site da Força Aérea Brasileira informa que estão abertas, desde terça-feira, as inscrições para um processo seletivo que visa a “contratação” de 136 atletas de alto rendimento para comporem os quadros da Aeronáutica Brasileira. Até o início da tarde desta sexta-feira, nem o ministério do Esporte nem o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) haviam divulgado a existência do edital.

O projeto da Aeronáutica faz parte de um projeto das Forças Armadas de incorporar atletas de alto rendimento, oferecendo a eles a possibilidade de competirem como militares. O Exército já faz isso há seis anos e tem sido fundamental no apoio ao COB, não só pelo salário de terceiro sargento (soldo bruto de R$ 2.703,00), mas por oferecer estrutura de treinamentos e levar os atletas a competições internacionais, poupando dinheiro do COB, do Ministério do Esporte e das confederações nacionais.

Tudo bem que a política está sendo investigada pelo TCU, mas é fato que ela deu certo. Tanto é que, depois do Exército e da Marinha, agora também a Aeronáutica entrou no jogo, depois de quase dois anos de negociações com o ministério do Esporte e o COB, além das confederações nacionais de tiro com arco, handebol, badminton, vôlei, ciclismo, triatlo, basquete e atletismo.

Uma ação importante para o esporte brasileiro, mas que vem sendo deixada em segundo plano pelos órgãos. Prova disso: das 143 vagas abertas pela FAB, 44 são para o handebol. Na terça-feira passada, as campeãs mundiais vieram a Brasília para encontrar o ministro do Esporte, pediram apoio para voltarem ao Brasil, mas elas sequer foram informadas da possibilidade de virarem militares.

A própria assessoria do ministério do Esporte confirma que Aldo Rebelo não tinha conhecimento da abertura do edital. Aliás, ninguém parece saber do mesmo. A CBTArco (tiro com arco) só foi informada na quinta-feira, mesmo dia em que a CBBd (badminton) foi avisada. A assessoria do COB disse que só recebeu e-mail nesta sexta-feira.

A FAB alega que não precisaria avisar ninguém. Afinal, as confederações e o COB sabiam que o edital sairia em janeiro e ele foi publicado em Diário Oficial. No mesmo dia em que o edital foi publicado (terça) começaram as inscrições, que seguem apenas por 10 dias, até sexta-feira da próxima semana.

Como comparação, o Exército também está com edital aberto, para 44 vagas. O mesmo foi lançado em 29 de novembro e as inscrições começaram no dia 2 de janeiro, se encerrando nesta sexta-feira. Mais de um mês para preparar documentação. A FAB diz que 10 dias são suficientes e que não há nada que impeça, legalmente, um edital ser lançado no dia de abertura de inscrições para um concurso público.

De qualquer forma, o edital da FAB pode ser encontrado