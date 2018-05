Alison e Bruno ficam com prata na primeira etapa do vôlei de praia

Foi dentro do esperado para o vôlei de praia masculino do Brasil a primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Fuzhou (China). Das quatro duplas que participaram da competição, só uma foi ao pódio: Alison/Bruno Schmidt, com a prata. De qualquer forma, tanto Emanuel/Pedro Solberg quanto Ricardo/Álvaro Filho ficaram no quinto lugar.

Alison e Bruno, nas quartas de final, encontraram-se com Ricardo e Alvinho e, como não podia ser diferente, uma dupla brasileira ficou pelo caminho. O jogo foi equilibrado e decidido em três sets: 21/14, 16/21 e 17/15. Também nas quartas, Emanuel e Pedro perderam para os letões Samoilovs e Smedins, em 2 a 0, parciais de 21/14 e 21/19, em apenas 35 minutos de partida. Smedins foi campão do Circuito no ano passado.

Os letões, na sequência, levaram o troco pelas mãos de Alison e Bruno, em três sets: 13/21, 23/21 e 15/7. A decisão, neste sábado, também foi longa. Mas os italianos Nicolai e Lupo levaram a melhor, com parciais de 21/17, 16/21 e 15/13.

No feminino, as semifinais e final são neste domingo. O Brasil tem uma vaga certa na decisão porque Maria Clara/Carol e Juliana/Maria Elisa se enfrentam.