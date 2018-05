Aos 17, Calderano é campeão latino e volta a bater recorde

Já não é segredo para mais ninguém: o melhor mesa-tenista do Brasil tem 17 anos e se chama Hugo Calderano. Neste domingo (7) na final da chave de simples do Campeonato Latino-Americano, para não deixar dúvidas, ele passou por Gustavo Tsuboi em 4 sets a 1, com parciais de 11/9, 11/7, 11/8, 2/11 e 11/7. Na semifinal, já havia tirado Cazuo Matsumoto.

Quarto do ranking sub-18, 11.º do sub-21 e 93º entre os adultos, Calderano se tornou o mais jovem campeão latino da história. Ano passado, já havia virado o mais jovem a vencer uma etapa do Circuito Mundial. Só para contextualizar: hoje Tsuboi é o 69.º e Cazuo o 89.º. Logo logo serão ultrapassados. Thiago Monteiro, no 120.º lugar, já ficou para trás.

Veja também: Com só uma medalha, Brasil decepciona no Princesa Sofia

Resumão: Olimpílulas – Poliana e Ana Marcela voltam ao pódio no Circuito Mundial

Leia mais: Alison e Ricardo são campeões juntos e podem mudar paradigma

De forma geral, o Latino foi totalmente dominado pelo Brasil, que venceu a chave feminina com Lígia Silva. A veterana de 33 anos faturou seu terceiro título latino num jogo parelho (4 a 3) contra Gui Lin. A chinesa havia eliminado Caroline Kumahara. Número 43 do mundo no sub-21, Carol não vem fazendo boa temporada.

A chave sub-21 só teve Eric Jouti (19), que faturou o título sobre o argentino Fermin Tenti. Já no feminino o Brasil levou três nomes e todas chegaram à semifinal. Carol (18) eliminou Letícia Nakada (15 anos) e venceu Gui Lin (20) na final, em 3 a 2.

Nas duplas masculinas, os argentinos tiraram Tsuboi/Jouti na semi e Cazuo/Calderano na final. Na feminina, Lígia/Jéssica Yamada venceu, enquanto Carol/Gui Lin ficou na semi, diante das colombianas.