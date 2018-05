Boxe profissional no Rio-2016 é injustiça para ajudar os EUA

Se a Aiba (Associação Internacional de Boxe Amador) conseguir alterar as regras de classificação para os Jogos Olímpicos do Rio de forma a permitir a participação de boxeadores amadores, cometerá enorme injustiça. Cuba já tem sete atletas classificados ao Rio e a Rússia outros oito, em 10 possíveis. Ou seja: no máximo poderiam levar dois e três profissionais, respectivamente. Os EUA, por outro lado, garantiram só uma vaga até agora. Poderiam levar nove profissionais. Cuba e Rússia, não custa lembrar, são rivais políticos históricos dos EUA.

Do ponto de vista esportivo, a medida ajuda os países que se investem menos no boxe amador, prejudicando exatamente aqueles que fazem trabalho melhor. Cuba já tem sete vagas no Rio-2016 por méritos próprios, porque seus atletas dominaram o último Mundial e as ligas semi-profissionais ligadas à Aiba. E o prêmio por isso seria colocar esses amadores para lutar contra profissionais, de uma hora para outra, a partir do Pré-Olímpico Mundial.

A Aiba ainda precisa aprovar a decisão em uma assembleia geral, o que deve acontecer só em junho. Até lá, o Brasil já terá pelo menos seis boxeadores garantidos no Rio-2016. Robson Conceição está classificado nominalmente e a CBBoxe tem até terça-feira que vem para indicar os atletas que serão beneficiados com os cinco convites dados ao País sede.

Também no dia 8 começa o Pré-Olímpico Latino-Americano, com o Brasil lutando por vagas nas quatro categorias restantes. Suponhamos que Joedison Teixeira (o Chocolate) e Pedro Lima não sejam escolhidos pela CBBoxe e se classifiquem pelo Pré-Olímpico. Como são das mesmas categorias que Everton Lopes e Esquiva Falcão, matariam as chances de esses brasileiros estarem no Rio.

A CBBoxe defende que os profissionais possam estar no Rio-2016 e o presidente da entidade, Mauro Silva, já até teria conversado com Esquiva. Não será nenhuma surpresa se Chocolate e Pedro fiquem sem a vaga por convite.