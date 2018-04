Brasil classifica 22 para o Masters de Judô e vê poderio aumentar

Se há pouco mais de um ano o Brasil “só” levou 14 judocas para o Masters de Almaty (Casaquistão), em Tyumen (Rússia), daqui a duas semanas, a delegação será muito maior: de 22 atletas, em todas as categorias. A equipe brasileira nesse que é o terceiro principal torneio do calendário (atrás de Olimpíada e Mundial) só será menor do que a do Japão, com 30 judocas. O melhor disso tudo é observar que o judô brasileiro cresceu nesse meio tempo, apesar de só ter conquistado um ouro em Londres.

O Masters reúne os 16 melhores de cada categoria de peso pelo ranking mundial. Como muita gente boa não está lutando nesse começo de ciclo olímpico, ou participou de poucos torneios, fica em vantagem quem compete mais. E os brasileiros têm aproveitado essa chance.

Na comparação com um ano atrás, foram para o Casaquistão mas não vão à Rússia: Leandro Cunha (que está voltando de lesão e só participou de três torneios desde as Olimpíadas), Daniel Hernandes (não compete há quase um ano), Leandro Guilheiro, Hugo Pessanha (machucados) e Luciano Corrêa. Este último foi para o Masters do ano passado por conta da desistência de um atleta classificado. Agora depende de duas desistências (está em 18º do ranking). Entre as mulheres, só fica de fora Mariana Silva, outra que não luta desde a Olimpíada e despencou no ranking.

Dos que se mantiveram entre os 16 melhores do mundo, quase todo mundo subindo no ranking. É o caso de Felipe Kitadai (de 16º para quinto), Bruno Mendonça (14º para 10º), Rafael Silva (sexto para segundo), Sarah Menezes (terceiro para primeiro), Erika Miranda (sexto para quarto), Rafaela Silva (sétimo para quarto), Mayra Aguiar (quarto para segundo) e Maria Suelen Altheman (décimo para segundo). Só Tiago Camilo caiu no ranking, de quarto para sétimo.

Entre as novatas, Gabriela Chibana (16ª), Eleudis Valemtim (13ª), Katherine Campos (14ª), Ketleyn Quadros (13ª) e Rochele Nunes (14ª), que entraram raspando, e Maria Portela, que já é a quinta do mundo.

No masculino, são nada menos do que três pesados: Rafael Silva, Walter Santos (oitavo) e David Moura (10º). Victor Penalber vai para o primeiro Masters da carreira como líder do ranking até 81kg, enquanto Renan Nunes estreia como quinto cabeça de chave na categoria até 90kg. Estarão na Rússia. também Diego Santos (16º), Luiz Revite (12º) e Marcelo Contini (15º).

Com exceção de Luciano Corrêa, o Brasil não deve ganhar vagas por desistências ou lesões de rivais. Muitos brasileiros entraram raspando no top16, nenhum outro ficou de fora por detalhes.