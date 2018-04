Brasil faz duas finais em Copa do Mundo de Tiro Esportivo

Final da carabina deitada teve brasileiro no quinto lugar

Modalidade que rendeu a primeira medalha olímpica da nossa história, o tiro esportivo não está na lista das promessas de pódio para 2016. Os motivos vão da falta de incentivo por aqui ao alto custo de se praticar o esporte, o que interfere diretamente no (baixo) nível técnico dos atletas.

Esse cenário ganhou uma luz neste fim de semana, quando foi realizada a segunda etapa da Copa do Mundo de Carabina e Pistola, em Fort Benning, nos EUA. Ali, o Brasil conquistou dois resultados consistentes: um quarto lugar com Cássio Rippel e um oitavo com a jovem promessa Felipe Wu, de 20 anos.

Rippel, de 35, surpreendeu com o terceiro lugar no qualificatório da carabina deitado, onde conseguiu um total de 625.3 pontos, avançando com o terceiro lugar, deixando para trás nada menos que quatro finalistas olímpicos. Na fase final, caiu na quarta rodada eliminatória (a partir deste ano, a fase final tem nove rodadas e em cada uma delas, a partir da terceira, o pior é eliminado).

Sinceramente, não sei julgar quanto as novas regras da modalidade influíram no resultado. Pelo que diz o perfil de Cássio no site da ISSF, ele participou, nos últimos cinco anos, de duas Copas do Mundo na carabina deitado. Foi 34.º e 64º em Munique, ambas competições no ano passado. Evolução gritante em um ano, não?

Já Felipe, de apenas 20 anos, foi finalista na pistola de ar, mas foi eliminado logo na terceira rodada (a primeira eliminatória), terminando no oitavo lugar. Da primeira fase, passou em sexto. Apesar de ter sido medalhista de prata nesta prova nos Jogos da Juventude de 2010, ele ainda não tinha resultado consistente entre os adultos internacionalmente. Sua melhor posição era um 15º lugar em Munique, no ano passado.

O Brasil foi aos Estados Unidos com uma delegação de mais de uma dezena de atletas. Nas provas de carabina: Bruno Heck – 24º carabina três posições, 52º carabina deitado e 15º carabina de ar; Rocco Rosito – 35º carabina três posições e 35º carabina de ar; Leonardo Moreira – 36º carabina três posições, 28º carabina deitado e 37º carabina de ar

Já nas de pistola: Stenio Yamamoto – 22º pistola livre 50m; Julio Almeida – 26º pistola livre 50m, 23º pistola de tiro rápido 25m, 26º pistola de ar 10m; José Carlos Batista – 27º pistola livre 50m, 30º pistola de ar 10m; Felipe Duarte – 14º pistola de tiro rápido 25m

No feminino, nenhuma mulher entre as 30 primeiras.