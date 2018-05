Brasil fica fora das finais na Copa do Mundo de BMX

Quinto colocado ano passado, Renato Rezende não conseguiu avançar à final da primeira etapa da Copa do Mundo de BMX, realizada neste fim de semana em Manchester (Inglaterra). Mesmo assim, o brasileiro voltou a ficar entre os semifinalistas, justificando o posto de 10.º do ranking mundial.

Mas Renato teve algum problema na semifinal, caiu, e completou em último, muito depois dos demais. Ele já havia passado raspando nas oitavas e nas quartas de final, avançando em último na bateria. Miguel Dixini, que como ele está treinando nos EUA, ficou nas oitavas. Os demais nem passaram da tomada de tempo: Rogério Reis foi 50.º (avançavam 48), Anderson Ezequiel o 98.º e Hugo Osteti o 115.º.

Entre as mulheres, Bianca Quinalha e Thaynara Morosoni tiveram problemas e foram as duas últimas do time trial, em 30.º e 31.º, respectivamente. Priscila Carnaval foi sexta (de sete) na sua bateria de oitavas de final e ficou pelo caminho. Ela havia passado com o 10.º tempo.