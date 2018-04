Bronze em Minsk mostra que Brasil pode recuperar seu lugar na ginástica rítmica

Dos resultados surpreendentes do fim de semana, nenhum foi mais surpreendente do que a medalha de bronze conquistada pela seleção de conjunto do Brasil numa etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Minsk, na Bielo-Rússia. Diferente dos casos dos saltos ornamentais e do triatlo, estavam lá equipes de peso: Rússia, Itália e as donas de casa, simplesmente as medalhistas nos Jogos de Londres.

A surpresa pelo bom resultado se dá principalmente porque a seleção foi bastante renovada no começo do ano. A equipe que falhou na tentativa de classificação para os Jogos de Londres foi substituída por um time mais jovem, logicamente visando a Olimpíada do Rio.

Em Minsk, o Brasil foi mal na fase de classificação, com 13.700 nas maças e 13.650 na apresentação de duas fitas e três bolas. Na soma das duas apresentações, ficou em sétimo entre oito equipes.

Mas, na final, o conjunto brasileiro surpreendeu. Primeiro foi quinto na apresentação de cinco pares de maças, com 15.566 pontos, atrás de Itália, Azerbaijão Rússia e Bielo-Rússia. Depois veio o bronze na prova de fitas e bolas, com 16.133 pontos, só atrás das “russas” e superando o time italiano.

O resultado é expressivo principalmente quando se leva em conta que russas e bielo-russas estavam com praticamente as mesmas equipes que foram, respectivamente, ouro e bronze nos Jogos de Londres (o site da competição não tem a lista de atletas da Itália, prata na Olimpíada).

Além de não ficar tão longe das potências, o Brasil ainda superou adversárias que tradicionalmente vencia, mas por quem foi superado nos últimos Mundiais, casos de Azerbaijão, Polônia e Coréia do Sul.

Em síntese: pelo menos nesse início de ciclo, nessa primeira competição, o Brasil deu mostras que pode recuperar seu lugar de direito na modalidade, ficando atrás só de países com muito mais tradição na modalidade (Bulgária pode entrar nessa conta também). Se continuar assim, dá pra buscar o top5 no Rio, que é a meta da CBG.