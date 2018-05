Cavalos morrem eletrocutados em evento de hipismo no Rio

Dois cavalos morreram eletrocutados no sábado, dentro da cocheira da Sociedade Hípica Brasileira (SHB), na Lagoa, bairro nobre do Rio. Um dos animais teria mordido um cabo, supostamente encapado, e chegado, assim, até a fiação elétrica. O incidente causou curto circuito nas baias e outros dois animais ficaram feridos.

Fundada em 1938, a SHB é o clube hípico mais tradicional do Rio de Janeiro. No sábado, acontecia ali a abertura da temporada 2014 da Federação Equestre do Rio de Janeiro (FEERJ), que é responsável pelo local.

O caso, porém, não é o primeiro de animais eletrocutados dentro da SHB. No ano passado, um cavalo ficou ferido ao entrar em contato com um fio desencapado.

O clube diz que tudo não passou de um acidente e que as cocheiras são “de ótima qualidade”. A SHB alega que um funcionário da empresa que montou as baias teria deixado o cabo elétrico de um ventilador na altura da cabeça do cavalo. Quanto ao caso do ano passado, a SHB culpa o tratador por uma ligação clandestina.

Francisco Gomes, responsável pela equipe da Hípica Centauro, dona dos dois cavalos mortos (Beethoven e SL Sedutor), nega a versão da SHB, mas não entra em polêmica – espera uma solução amigável. Os animais seriam utilizados pelos únicos atletas inscritos na categoria mini-mirim (até 11 anos). Apesar das mortes, o evento foi realizado normalmente pela FEERJ.