Chierighini é segundo em Charlotte e confirma bom momento

Marcelo Chierighini voltou a mostrar neste fim de semana que tem tudo para chegar à imprevisível final dos 50m livre no Mundial de Barcelona. Nadando o GP de Charlotte, nos Estados Unidos, fez 22s09 para ficar com a medalha de prata, atrás apenas de Anthony Ervin (22s01).

Dos cinco primeiros colocados nos Jogos de Londres, Chierighini já nadou ao lado de quatro este ano. Venceu Bruno Fratus (4º), mas perdeu para Cesar Cielo (3º) no Maria Lenk. Venceu Cullen Jones (2º) em Charlotte, mas foi superado por Ervin (5º). Neste ano, também disputou o título universitário norte-americano com o russo Vladmir Morozov, ficando com a prata.

Na prova mais disputada da natação mundial, pelo menos oito atletas têm condições reais de chegar ao pódio em Barcelona. Hoje o ranking mundial tem o fantástico James Magnussen (Austrália), o campeão olímpico Florent Manaudou (França), Cesar Cielo, o velocíssimo Nathan Adrian (EUA), Fred Bousquets (França), e Marcelo Chierighini dividindo o sétimo lugar com Ronald Schoeman (África do Sul). E os EUA ainda nem realizaram sua seletiva para Barcelona.

Bruno Fratus fatalmente estaria nessa conta, mas não vai ao Mundial. No sábado, ele operou o ombro direito, que já vinha o incomodando há algum tempo, e que interrompeu um camping que o nadador fazia na Itália antes do Maria Lenk. O desfalque é pro revezamento 4x100m livre. Até aqui o time tem: Marcelo Chierighini, Nicolas Nilo Oliveira, Fernando Ernesto e Vinicius Waked. Mas vai ser muito estranho se Cielo não nadar.