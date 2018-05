Cielo faz melhor tempo do mundo, mas fica insatisfeito

Homem mais rápido do mundo nos 50 metros nado livre, com folga sobre qualquer outro estrangeiro, Cesar Cielo é agora também o mais veloz de 2014 nos 50 metros borboleta. Mas o campeão mundial não gostou nada do seu desempenho na final do Troféu Maria Lenk, nesta sexta-feira à tarde, no Parque Aquático do Ibirapuera. De qualquer forma, o tempo de 23s01 o coloca no topo do ranking mundial da prova, à frente do sul-africano Roland Schoeman, que tem 23s07.

“A prova foi bem nadada. Saí bem atrás do Nicholas (Santos). A saída não está acontecendo e é um dos meus pontos importantes da prova. Foi uma saída bem ruim”, disse Cielo, ao SporTV, reclamando mais uma vez dos blocos de partida do parque aquático inaugurado na segunda-feira. O campeão olímpico admite que poderia ter sido melhor. “Juvenil que está assistindo (pela TV): A gente também erra bastante. Fui muito de lado”

Para o nadador do Minas, dois centésimos a menos já teria feito diferença. Na natação, existe sempre o conceito da barreira dos segundos. Nos 50m borboleta, a ideia era completar na casa dos 22s. “Tinha o objetivo pessoal de fazer o primeiro tempo do mundo e querendo nadar para 22s. A saída me comprometeu.”

Com o tempo, Cesar Cielo se garantiu entre os quatro melhores índices técnicos de provas não-olímpicos para nadar o Pan-Pacífico (ele já tinha o índice, mas a CBDA só vai levar quatro atletas no masculino). Nicholas Santos, da Unisanta, também garantiu passaporte, mas pelo tempo que fez no Open do ano passado: 22s95. Nesta quinta, completou com 23s23.

Como os índices técnicos dos atletas classificados nos 50m peito até agora (Felipe França e João Gomes Júnior) também são altos, os atletas classificados pelos 50m costas após as finais de quinta (Guilherme Guido e Daniel Orzechowski) não irão para o Pan-Pacífico. Eles só terão vaga se Cesar Cielo confirmar as expectativas e rejeitar a convocação para focar na temporada de piscina curta. Marcelo Chierighini, estreando nos 50m borboleta, ganhou bronze também abaixo do índice para ir à Austrália.

THIAGO PEREIRA VENCE PELA 31.ª VEZ – Nesta sexta-feira, Thiago Pereira, pelo Sesi, ganhou medalha de ouro no Maria Lenk pela 31.ª vez na carreira. O atleta mais completo da natação brasileira reclamou do cansaço no quinto e penúltimo dia de provas, apesar da vitória e do índice para o Pan-Pacífico.

“Começou a doer ontem (quinta) de noite. Comecei a sentir o copro mole, dor no corpo. Natação é isso, A gente tem que se superar. Se eu tiver isso aí em competição importante vou ter que chegar la e nadar. Aí falei: “Ah, última prova individual, vamos dar a raça. Foi bom. Podia dar mais, mas já dá bastante confiança para o restante do ano.”

Thiago Pereira, que é medalhista mundial na prova, foi único que conseguiu índice os 200m medley, com 1min57s98. Thiago Simon, do Corinthians, foi segundo, com 2min00s37, ficando 38 centésimos abaixo do índice para ir ao Pan-Pac.