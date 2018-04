Classe Laser da vela pode virar “Torch” após disputa judicial

Não se assuste se uma tal classe “tocha” estiver no programa dos Jogos Olímpicos do Rio/2016. Isso porque, nesta quarta-feira, Kirby Torch, o designer que criou, no fim dos anos 1970, o barco Laser, decidiu que irá retirar de todas as empresas que constroem um dos veleiros mais populares do mundo a autorização para produzir o selo “Laser”. De agora em diante, os novos barcos serão chamados de “Torch”, ou tocha, em português.

Ao que tudo indica, o processo começou quando a principal empresa que fazia os barcos Laser parou de pagar royaltes para Torch. O designer decidiu entrar na justiça e, após uma série de etapas, agora escolheu retirar a autorização para produção do selo Laser.

Ainda não se sabe se a ISAF vai autorizar a mudança de nome, muito menos se o COI vai entrar nessa. Mas o projetista já avisou que os barcos antigos continuarão sendo aptos a competir contra os novos Torch. A mudança, pelo jeito, é só de nomenclatura.

Será que vem mais uma novela na vela?